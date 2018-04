Hennessey stopt 1.000pk in Chevrolet SS

Door: AUTO55

Amerikaans tuner Hennessey, bekend van onder meer de Venom GT, is weer aan het sleutelen geslagen. Het resultaat? Een Chevrolet SS met 1.000pk op de achterwielen.

7-liter V8

De bestaande 415pk sterke 6.2-liter LS3-V8 werd voor zijn diensten bedankt en er kwam een 7-liter LSX met evenveel cilinders in de plaats. Die wordt door twee grote turbo's met bijhorende intercoolers, een performanter uitlaatsysteem en een aangepakte ECU bijgestaan. Naar het totaalpakket wordt verwezen als Hennessey's HPE1000-kit. Voorts merken we ook een CarbonAero-koetswerkkit op en krijgt de bestuurder een in Alcantara gewikkeld stuurwiel in handen. Niet voor België, maar wel erg leuk natuurlijk.