Meer over Morgan Plus 8 Speedster

Door: BV

De Morgan-fabriek in Malvern staat er al 100 jaar. Zoiets is uiteraard reden voor een feestje en in de autosector hoort daar steevast een speciale editie bij. Morgan is al meer dan een beetje apart, en bijgevolg geldt dat ook voor deze Plus 8 Speedster, die slechts in gelimiteerde oplage gebouwd zal worden.



Automaat



De Morgan Plus 8 Speedster Limited Edition biedt de klant onder meer de mogelijkheid om het koetswerk, interieur en de wielen uit te laten voeren in combinaties die voorheen niet mogelijk waren. En de V8 van BMW origine wordt op verzoek geleverd met een zestrapsautomaat. Wie daarna nog centen over heeft kan die zelfs krijgen met schakellepels aan het stuurwiel. Da’s nieuw voor Morgan.



De prijs



Morgan heeft de volledige prijslijst van de speciale uitgave inmiddels op z’n website gepost. Vanaf £ 69.995 of ruwweg € 85.000 kan je aan het spelen gaan. De eerste exemplaren worden al in juli geleverd.