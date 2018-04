Smart gunt eerste blik op nieuwe Fortwo en Forfour

Door: BV

Als we niet geplaagd zouden worden met almaar strengere emissie- en verbruiksnormen, dan was het met Smart al lang gedaan geweest. Maar omdat de uitstoot berekend wordt over de totale productie van een groep, helpen de kleintjes ook bij de verkoop van de grote benzineslurpers. Aan de laatste maakt Mercedes winst, aan Smart tot op heden niet.



Samen met de Renault Twingo



Zeventig procent van alle onderdelen zal gedeeld worden met de nieuwe Renault Twingo. Op die manier wil Smart de kosten beperken. Renault was zo vriendelijk om daarvoor zelfs z’n Twingo om te turnen naar achterwielaandrijving.



De Fortwo wordt wellicht 2,62m lang, terwijl de Forfour 3,50m zal meten. Voor de aandrijving zullen een 0,9l turbo met 90pk en een 1.0l atmosferische benzinemotor met 70pk ingeschakeld worden.



Gecamoufleerd



Smart gunt in bijhorende video een eerste blik op beide modellen, al zitten ze nog netjes in een camouflagewrap. Een idee van afmetingen en verhouding krijg je wel.