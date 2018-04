M5 30 Jahre is krachtigste BMW ooit

Door: BV

Eigenlijk waren alle gegevens al uitgelekt over de op 300 exemplaren gelimiteerde jubileumeditie van de BMW M5, op de prestaties na. Die zijn er nu ook, want de Duitsers hebben dan maar besloten om meteen alle details prijs te geven.

De krachtigste BMW ooit

“ Met 600pk is het de krachtigste in serie gebouwde BMW ooit ”

De 30 Jahre editie heeft uiteraard dezelfde motor als een gewone M5 (als zoiets al bestaat), maar de eenheid is hier nog eens 40pk en 20Nm opgekitteld. Het resultaat is zo maar eventjes 600pk en 700Nm. Daarmee is het de krachtigste in serie gebouwde BMW ooit. Het stelt de M5 30 Jahre ook in staat om de al niet kinderachtige acceleratietijd van de übersedan te verbeteren. Vanuit stilstand knal je 100km/u na 3,9 seconden. Dat is nog eens 4 tienden sneller.

Stijl

De stijldetails waren eerder al onthuld. BMW blijft bij een stijlvolle creatie, gehuld in een matte zilverkleurige lak, gecombineerd met donkere verchroomde details, een aangepaste grille en 20-duimers.

Aan de binnenzijde is een leder-Alcantara-combinatie het voornaamste nieuws. En natuurlijk zijn er badges en logo’s, met inbegrip van een genummerd typeplaatje.