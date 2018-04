BMW 2 Cabrio is ook al los

Door: BV

Een BMW 1-Reeks met twee deuren, krijgt er van de Duitsers een nummertje bij. En dat geldt ook voor de versie die z’n dak uit doet. Er is een nieuwe generatie van de BMW 2 Cabrio op komst. Die is nog niet voorgesteld, maar BMW komt er inmiddels al mee buiten.



Autosalon van Parijs?



BMW maakt gebruik van de kanaaltunnel om z’n prototypes van en naar Engeland te krijgen en daar maken ook onze lezers gebruik van. Dat leverde ons deze blik op een gecamoufleerd exemplaar op. Voldoende om te concluderen dat er misschien links en rechts wel enkele centimeters bijkomen. Kan ook niet anders, want dat is ook voor de BMW 2 Coupé (inmiddels al in de catalogus) het geval. De introductie zal nagenoeg gelijk lopen met die van de 2 Series Active Tourer die we ook al in camouflageprint hebben gespot. Ondanks de gelijkaardige typebenaming hebben beide modellen weinig of niets met elkaar gemeen.



De voorstelling van het seriemodel is de komende maanden gepland. Het bedrijf heeft daarover nog niet gecommuniceerd, maar we gokken op het Autosalon van Parijs. Dat wordt in september gehouden.