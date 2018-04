Mercedes C-Klasse voor chroom-haters

Door: BV

Toegegeven, aan de nieuwe Mercedes C-Klasse zit behoorlijk wat blinkend plastic dat voor chroom doorgaat. Dat zorgt immers voor een klassevolle uitstraling. Maar niet iedereen is daarmee gediend.



Night Package



Onder de eerder misleidende naam ‘night package’ stelt Mercedes daarom vanaf nu een C-Klasse voor die behalve in de grille geen chroom meer draagt. Zelfs de uitlaten zijn donker. Merk ook op dat de raamomlijsting zwart is, dat hetzelfde geldt voor de spiegelkappen en dat de zijruiten verdonkerd zijn.