Fiat 500X teaser komt recht uit de staalpers

Door: BV

Fiat onthult de 500X deze zomer. Het wordt een wat hoger op poten staande vijfdeurs die wat trekken van de 500 krijgt. Een concurrent voor de Mini Countryman, bereid volgens gelijkaardig recept, zeg maar.

500 of Panda

Dat Fiat z’n gamma zou indelen in twee lijnen die ofwel de filosofie van de Panda volgden, ofwel de richting van de 500 zouden opgaan, was al langer duidelijk. En deze kleine crossover volgt die laatste gedachtengang. In Fiat’s Melfi-fabriek wordt er al aan gewerkt, dat maken deze beelden duidelijk. Daarop is het naakte koetswerk te zien, na de assemblage van alle panelen maar voor het ‘huwelijk’ met de aandrijflijn. Binnenkort is er ongetwijfeld meer nieuws.