Skoda CitiJet = Citigo - dak

Door: BV

Op 28 mei wordt het Oostenrijkse Wörthersee weer omgetoverd tot een evenement voor de GTI-liefhebber. En naar goede gewoonte wordt dat gekaapt door de VW-Group. Skoda is de eerste met de obligate teaser.

Skoda CitiJet

De CitiJet wordt een open tweezitter op basis van de kleine Citigo. Skoda heeft stagiairs losgelaten op de driedeursversie van het model en dat is het resultaat. het model draagt en specifieke blauwe lak en 16-duimers terwijl een dubbele uitlaat en een achtervleugel prestaties moeten suggereren.

Geen vliegmachine

Verder dan de suggestie komt Skoda niet. De CitiJet mag alles uit z’n 1.0l met 75pk persen, dan nog geraakt het model niet verder dan 170km/u en een weinig motiverende 13,9 seconden voor de hondersprint.

300 Watt

Aan de binnenzijde: ander vloermatten en boordplank met rood en wit, halfleder, LED-sfeerlicht en last but not least - een stereo die 300 Watt verbruikt.