BMW M235i xDrive maakt het M5 knap lastig

Door: BV

Ocharme de BMW 2-Reeks. Die blijft immers nog even van een echte M2 verstoken. Een net-niet-M2 dan? Ja, die is er wel. Dat is deze 326pk sterke M235i. Dat kennen we al, maar de eenheid is er nu ook met vierwielaandrijving.

Deskundig geprogrammeerde xDrive

Al die trappelende paarden alleen naar de achterwielen sturen is ongetwijfeld goed amusement, maar als xDrive - BMW’s naam voor vierwielaandrijving - zich ermee moet wordt het natuurlijk wat efficiënter. De tractie dan toch, want het gewicht en het verbruik gaat natuurlijk wat omhoog.

BMW heeft de gewoonte van Porsche overgenomen en programmeert z’n modellen in deze door elektronica geregeerde tijden netjes zo dat al wie meer centen bij de dealer achterlaat, er ook wat voor terug krijgt. In dit geval levert de optie xDrive je twee tienden acceleratietijd op. Dat betekent dat de hondersprint zichzelf van heden naar verleden verwijst na 4,6 tellen. Tegelijk blijft het netjes nog eens 2 tienden langzamer dan de M5. Zelf schakelen mag dan uiteraard niet, dat doet een automaat met 8 versnellingen in je plaats.