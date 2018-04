Aftellen naar RS3 met Audi A3 Clubsport Quattro Concept

Door: AUTO55

De A3 Clubsport Quattro Concept is de voorbode van de volgende Audi RS3 en uitgerust met de geblazen 2.5-liter vijfcilinder die we al kennen. Maar in plaats van de gewoonlijke 360pk (of 310 in geval van de RS Q3) levert het blok in deze concept car maar liefst 525pk en 600Nm koppel. En de prestaties zijn er natuurlijk naar. Het sprintje tot 100km/u is al na 3,6 tellen achter de rug en de topsnelheid bedraagt niet minder dan 310km/u. Een extra gepeperde S3 berline, met andere woorden.

Een primeur

Om de wetten van de fysica niet te veel te tarten werd het voornamelijk uit aluminium opgetrokken chassis aangepast en werd ook de ophanging niet ongemoeid gelaten. Op bevel kan de koets bovendien nog een centimeter lager bij de grond worden gebracht. Carrosserie-wijzigingen zijn er natuurlijk ook, zoals een actieve kofferspoiler die als luchtrem fungeert (een primeur in het segment) en met 250km/u op de teller voldoende neerwaartse druk genereert om de remweg met 12m te verkorten. Maar da's natuurlijk niet alles, want ook de splitter vooraan, de zijschorten en de diffuser achteraan doen een duit in dat zakje. Onderdelen die overigens allen van CFRP (met koolstofvezel versterkt plastic) zijn om het gewicht binnen de perken te houden. We lezen in totaal 1.527kg van de weegschaal af.

Stijve bodemplaat

Stoppen doet de A3 Clubsport Concept dankzij carbonkeramische remschijven met een diameter van 370mm. Deze verschuilen zich achter gigantische 21-duimers met daarrond een laagje sportrubber. En om de stijfheid van het beest te garanderen beweert Audi een ultra-rigide bodemplaat te hebben gemonteerd. Het liet de ingenieurs toe de koetswerkwanden zo dun als mogelijk te maken, wat deels verklaart waarom deze sportieve vierdeurs - op de foto's in Magnetic Blue - niet met overgewicht kampt.

Wörthersee

Aan de binnenzijde bemerken we opnieuw het gebruik van CFRP, zoals voor de voorstoelen, al gaat de blikvangersprijs zonder twijfel naar de knoppen op het stuurwiel om de motor aan te spreken. Overtuigd? Rep je dan tussen 28 en 31 mei naar het Wörthersee-evenement in het Oostenrijkse Reifnitz. Al zal het daar vooral bij kijken blijven.