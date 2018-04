BMW Vision Gran Turismo

Door: BV

Het lijkt wel een mengelmoes van de BMW M4 en de M235i Racing, deze Vision Gran Turismo. Een concept, maar dan wel eentje die BMW niet eens moet bouwen. En in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, kan iedereen ermee rijden. Wel, iedereen die het computergame Gran Turismo heeft en zich tevreden stelt met een virtuele ervaring. Deze Vision Gran Turismo zal immers nooit de echte wereld zien.

Vermogen

Een regelrechte asfaltvreter dus, maar dat ligt niet enkel aan z'n talrijke aerodynamische hulpstukken of z’n geheel in virtueel carbon uitgevoerde koetswerk. Met een drieliter zes-in-lijn met 549 digi-pk's en 680 Nm scheurt hij er namelijk vandoor. Een sequentiële zesbak die via schakelfllippers achter het stuur (of beter gezegd knopjes op je game-controller) bedienbaar is moet je door de verzetten heen jagen. Hoe snel hij precies is, mag je zelf uitvinden in Gran Turismo 6, want daar doet BMW nog geen uitspraken over. Wat we wel weten is dat hij een luttele 1.180 kilogram weegt, en dat de gewichtsverhouding een perfecte 50:50 is.

Is er iets echt?

Wel ja, het is niet uitgesloten dat sommige stijlelementen op de aanstormende nieuwe BMW M2 terugkomen.