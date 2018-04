Continental band weet eigen profieldiepte

Door: BV

Slimme banden, dat is tegenwoordig een hot item. Dunlop is er al een tijdje mee bezig en ook Continental werkt aan banden waar steeds meer technologie en elektronica in zit. het laatste snufje van continental is rubber met een ingewerkte sensor van fabrikant VDO. Die meet de profieldiepte en waarschuwt de bestuurder wanneer z’n band aan vervanging toe is. Dat is veiliger en natuurlijk ook beter voor de fabrikant, want die verkoopt wellicht wel eens een setje extra.



Opgewaardeerde bandenspanningscontrole



De sensor is in feite een opgewaardeerde variant van deze van de bandenspanningscontrole. Via software kan die de rolkarakteristiek van een band in kaart brengen en in de gaten houden hoe die slijt. Het is door de geregistreerde gegevens te vergelijken met die van een nieuwe band, dat de software besluit of het tijd is om je band te vervangen.



Extra bonus



Continental zelf kan met al die gegevens natuurlijk ook wat aanvangen. En daar ligt het doel uiteraard op de constructie van beter rubberschoeisel voor de toekomst. het is nu overigens maar een kleine stap om dan ook te meten hoe zwaar elke band belast wordt. Het systeem dat het bandenprofiel voorspelt hoort realiteit te zijn in 2017.