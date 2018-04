Mercedes vindt A-Klasse klein genoeg

Door: BV

Al jaren wordt er gespeculeerd over de komst van een kleine Mercedes. Een B-klasser die het merk met de ster moest vertegenwoordigen met afmetingen die nog compacter waren dan die van de A-Klasse die het C-segment bespeelt. Zoals Audi dat doet met de A1. Daimler CEO Dieter Zetsche heeft nu formeel gezegd dat die baby-benz er niet komt.

Geen X-Klasse

Het modelletje zou onder de naam X-Klasse in de interne documenten van Mercedes zijn opgedoken. Voor de ontwikkeling had Mercedes kunnen tappen uit de samenwerking met Renault en Nissan. Maar de X-Klasse komt er niet. Mercedes zegt dat het niet in staat is dergelijk model financieel rendabel te maken.



Smart

Smart zal de kleuren van Daimler blijven verdedigen in de klassen die de kleinste buitenmaten etaleren. Na de zomer worden we getrakteerd op een nieuwe Fortwo en Forfour. Die staan op een onderstel dat gedeeld wordt met de Renault Twingo. Van beide Smarts hebben we al de eerste teasers achter de kiezen.