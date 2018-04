Volkswagen presenteert Amarok Power Concept

Door: BV

Op het GTI-evenement in het Oostenrijkse Wörthersee stelde VW een erg extreme GTI Roadster Gran Turismo op basis van de Golf voor. Dat was al op voorhand geweten. Wat de constructeur wel tot op het eind geheim kon houden, is deze Amarok met een steroïdenverslaving.

Amarok Power Concept

Hij heet Amarok Power Concept en draagt een 272pk en 600Nm sterke 3.0 TDI V6 in zich. Die is gekoppeld aan een 8-trapsautomaat, die het beschikbare koppel en vermogen over beide assen verdeelt. Naar 100km/u sprinten lukt de Amarok Power in 7,9 seconden, de top ligt op 210km/u. En of hij ook kan trekken? Jazeker! Tot 3 ton om precies te zijn.

Opsmuk

De lijst met cosmetische aanpassingen is lang. Laat ons beginnen aan de binnenkant. Daar vinden onder meer leder in twee tinten met een specifieke print, een sportstuur en een boordplank die helemaal uitschreeuwt dat ze uit carbon is vervaardigd. En we treffen ook een 5.000W audio-installatie inclusief DJ-materiaal van Pioneer en Allen & Health. In totaal bevat de Amarok Power acht luidsprekers en een subwoofer van de hand van Void Acoustics.

Aan de buitenzijde dan kan je moeilijk naast de striping of de gegroeide lichtmetalen velgen kijken. Bovendien is er een rolbeugel aan de voorzijde van het laadbed gemonteerd, hebben de koplampen LED’s gekweekt en is er een dubbele uitlaatlijn tevoorschijn gekomen.