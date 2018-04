Virtueel: de definitieve Spyker B6 Venator

Door: AUTO55

Grote baas Victor Muller zou de B6 Venator volgend jaar graag in productie zien gaan. Maar daarvoor is veel geld nodig, en Spyker zit in slechte papieren. Ten dele ter compensatie heeft de Nederlandse firma een honderdtal, vier jaar durende obligaties aangeboden. Die zijn per stuk £ 100.000 waard en in te wisselen voor een speciale B6 Venator, contanten of aandelen van Spyker. Vorig jaar werd Spyker wel nog van de beurs gekeild.

Virtueel

Op de foto's prijkt geen echte auto, wel een virtuele weergave van hoe de definitieve B6 Venator er precies zou moeten uitzien. Ten opzichte van de conceptversie zijn er in ieder geval verschillen. De nieuwste versie is een tikkeltje in de lengte gegroeid, voor meer laadvolume en om plaats te ruimen voor een achterbank, maar ook om te benadrukken dat de krachtbron in het midden ligt. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid een 3.5-liter V6 die ongeveer 350pk ontwikkelt.