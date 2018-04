Hyundai Veloster met middenmotor

Door: BV

In het Zuid-Koreaanse Busan toont Hyundai deze week een speciale Veloster. De Coupé die opvalt door aan één zijde twee deuren te gebruiken terwijl de bestuurderskant het moet stellen met slechts één portier, wordt er voorgesteld met een 2-liter benzinemotor die is opgekitteld tot 300pk. Maar wat het meeste opvalt, is dat dat blok verhuist naar de plaats van de achterbank.



Middenmotor



Het bedrijf heeft het over een mini-supersportwagen. En dat komt omdat de centrale voor een betere gewichtsverdeling de plaats van de achterpassagiers en koffer opeist. Samen met een versterkt chassis en een nieuwe aluminium ophanging moet de Veloster Midship Concept optimaal kunnen profiteren van het extra vermogen. We gaan ervan uit dat het vermogen nu naar de achter- in plaats van de voorwielen wordt gestuurd, maar bevestiging daarvoor ontbreekt.