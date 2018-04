Subaru WRX STI gaat los op Man

Door: AUTO55

Momenteel is op het eiland Man de TT of Tourist Trophy aan de gang. Dat is een beruchte race die al sinds 1907 meegaat. In omgekeerde volgorde zijn zowel de Audi TT, de NSU TT en de 1000 TT ernaar vernoemd.

Voornamelijk motorfietsen nemen eraan deel, en dit vaak niet zonder gevolgen. Ook deze editie zijn alweer twee motorrijders verongelukt, jammer genoeg. Al zijn er ook autobouwers die zich wagen aan het 60 kilometer lange parcours. Subaru bijvoorbeeld.

Gisteren is het merk met de sterren erin geslaagd de eigen ronderecord op de TT Mountain Course - daar waar het gas nog verder kan opengetrokken - met 30 seconden aan te scherpen. In 19 minuten en 56 seconden heeft piloot van dienst Mark Higgins de klus geklaard, met een niet-opgevoerde WRX STI van de nieuwste generatie. Enkel de demping en de veren werden aangepast, en voor veiligheidsregelingen zat een rolkooi op post. Higgins verklaarde achteraf dat het chassis van de nieuwe WRX het oude overtreft, en dat hij voornamelijk daarom zoveel seconden kon stelen. Al zijn fans van tweewielers nog steeds niet onder de indruk. Niet op de Tourist Trophy althans, waar moto's door de band genomen sneller zijn.