Gelekt: de nieuwe BMW X6

Door: BV

De eerste afbeeldingen van de tweede generatie BMW X6 zijn op het web gedruppeld. Een complete onthulling is voor de komende dagen gepland.

Gebaseerd op BMW X5

De meeste stijlelementen van de nieuweling worden geleend van de BMW X5. En dat is logisch, want daarop is het model ook gebaseerd. De scherp duikende daklijn is gebleven, maar de Duitsers hebben duidelijk inspanningen verricht om meer verfijning in het lijnenspel te introduceren. Daardoor zou de achterpartij wat lichter verteerbaar moeten zijn.

Gekende motoren

We verwachten uitsluitend motoren die we kennen uit de X5. Een 3.0 zescilinder in lijn met 306pk, een 4,4l met 450pk en diesels met 258 en 381pk (beiden drieliter zescilinders) zullen bij aanvang het keuzepalet vormen. Later komt er nog een X6 M die uit z’n opgekittelde 4,4l V8 meer dan 555pk zal puren. We houden je op de hoogte.