Nu officieel: de nieuwe BMW X6

Door: BV

Gisteren lag de eerste informatie al op straat, nu is de nieuwe BMW X6 er ook officieel.

Stijl voor inhoud

Wie z’n grote SUV door BMW wil laten leveren en oog heeft voor de praktische kant van de zaak, bestelt ongetwijfeld de X5. De X6 is immers door z’n aflopende daklijn - waarmee we meteen het belangrijkste stijlkenmerk aanstippen - minder geschikt voor het vervoeren van passagiers achteraan en biedt ook wat minder bagagecapaciteit. En de prijs ligt hoger, ook al is er nauwelijks technisch onderscheidt.

De stijl wordt door BMW nog verder aangedikt, met meer design per vierkante centimeter, en wat meer aandacht voor elementen die de aandacht afleiden van de dikke billen van het model. Die nieuwe koets rust overigens ten minste op 19-duimers en biedt plaats aan tot 1.525l bagage.

Interieur

Er wordt wat kwistiger met siernaden gestrooid en er was aandacht voor zaken als houtinleg en sierlijsten. En toch heeft de X6 een boordplank die quasi identiek is aan die van de X5, zij het met een standaard sportstuur ervoor.

Motoren

De motoren die we gisteren nog voorspelden maken bijna allemaal deel uit van het lanceeraanbod. De enige benzine wordt een 4,4l V8 die 450pk en 650Nm opwekt en het gevaarte al in 4,8 seconden naar 100km/u sleurt. Dieselen kan alleen met een drieliter zes-in-lijn. Met twee turbo’s voor 258pk, 560Nm en een acceleratietijd van 6,7 seconden of met drie turbo’s voor 381pk, 750Nm en 5,2 tellen. Meer motoren komen er aan in de lente van 2015.

Lichter

BMW levert de X6 standaard met meer snufjes dan z’n voorganger. De nieuwe telg is echter niet zwaarder - wel het tegendeel. Door meer kunststof, aluminium en magnesium te gebruiken zet het nieuwe model 40kg minder op de weegschaal. De verkoop start in het najaar.