Pagani Zonda wil maar niet dood

Door: BV

Pagani presenteerde de Huayra al twee jaar geleden. En met de Zonda was het toen over en uit. Tenminste officieel, maar het bedrijf blijft maar vraag krijgen van welgestelde klanten en accommodeert die met unieke exemplaren van de Zonda. Er zijn er al een hoop geproduceerd, met de extravagante Revolucion als definitieve sluitstuk. Niet? Wel, neen, niet.

Zonda X

Deze opgedoken beelden bewijzen dat Pagani nog maar eens aan een Zonda sleutelt. Die krijgt de naam ‘X’ en is gebaseerd op de Zonda 760. Voor de rest is er van het unieke exemplaar niet zo veel bekend. Behalve z’n lak in appelblauwzeegroen dan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.