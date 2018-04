Nieuwe Z06 is krachtigste Corvette ooit

Door: AUTO55

In Corvette-termen staat de Z06 onder de ZR1 geparkeerd. De huidige ZR1, gebaseerd op de vorige generatie, is al 647pk sterk. En de nieuwe Z06 afgeleid van de Stingray? Die werd in januari aangekondigd met 628pk, maar dat blijken nu 650 paarden te zijn. Daarmee betreft het nu de snelste in serie geproduceerde Corvette ooit. De grens voor de toekomstige ZR1, als die er al komt tenminste, werd dus fors verlegd.

Koppelmonster

Zijn door een supercharger geholpen 6.2-liter V8 is niet enkel goed voor 650pk bij 6.400 toeren, maar ook voor dik 880Nm koppel waarvan 847Nm vanaf 2.800tr/min beschikbaar is. Ter vergelijking: de McLaren P1, met z'n 916pk, beschikt in volle uitbarsting over 900Nm.

Wachten op prestatiecijfers

Het geleverde geweld wordt via een manuele zesbak of een nieuw ontwikkelde 8-trapsautomaat (met schakelpeddels) aan de achterwielen overgeleverd. Over sprinttijden, de topsnelheid en dergelijke meer laten de Amerikanen zich (nog) niet uit. We verwachten de Z06 begin 2015 in de toonzalen.