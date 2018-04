Smarft Fortwo Brabus Fan Edition

Door: BV

De afgelopen weken vroeg Smart aan fans van het merk om hun favoriete speciale editie samen te stellen en er stemmen voor te ronselen via sociale media. De wedstrijd is afgelopen en dit is de winnaar - een Fortwo (want er is niets anders) met een diep blauwe metaallak en een witte veiligheidscel.

13.863

Zoveel mensen brachten hun stem uit voor het exemplaar dat ook nog op mat grijze lichtmetalen velgen rust, voorzien is van een Brabus-pakket en ruitvormig stikwerk kreeg aan de binnenzijde. Het model wordt van 17 tot 19 juli tentoongesteld tijdens Smart-fandagen in Portugal.