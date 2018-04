Lotus Exige LF1 zet F1-band in de verf (+ meer beeld)

Door: BV

Die verf, dat mag je meteen letterlijk nemen. Want bij de meest onderscheidende kenmerken van het model zijn z’n uit de F1 gekende zwarte en gouden lakkleur, afgewisseld met rode accenten. En natuurlijk zijn er ook speciale badges. Het geheel rust op bijpassend, goudkleurige lichtmetaal.

Ook in het interieur

We vinden de kleurstelling ook in het interieur, dat leder in twee tinten omvat en extra stikwerk. Er worden hooguit 81 stuks van gebouwd en het nummer komt op een carbon plaatje in het interieur.

3,5l V6

De geblazen 3,5l V6 van de Exige levert 350pk en 400Nm trekkracht, wat voldoende is voor een sprinttijd van 4 seconden en een top van 274km/u.

Exige LF1 Membership

Onder die titel vallen een rondleiding in de fabriek en het hoofdkwartier van het Lotus F1-team. En er is nog meer: je krijgt een Lotus F1 sleutelhanger, een USB-stick en de helm van Romain Grosjean op halve grootte.