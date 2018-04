Audi wint alweer in Le Mans

Door: AUTO55

De 24 uren van Le Mans zitten er alweer op en opnieuw is Audi op het hoogste podium geraakt. Met de R18 e-tron quattro werd niet alleen de eerste (Tréluyer), maar ook de tweede positie bezet (Kristensen). Toyota is derde en vierde geworden met respectievelijk een TS 040 hybride (Davidson) en een Rebellion R-One (Prost).

Daarna is het Nissan die de lijst aanvoert tot en met de 9de plaats. De ZEOD RC heeft de handdoek wel al na vijf ronden in de ring moeten gooien. En de Porsche 919 Hybrid? Die moet zich met een 37ste en 38ste positie in het klassement tevreden stellen. Wie had dat gedacht.