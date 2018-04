Iets te laat: Lotus LP/01

Door: AUTO55

Vlak ná de 24 Uren van Le Mans presenteert Lotus haar LP/01 racebolide voor de LMP1-klasse. De reden voor de vertraging? Tegenslagen bij de ontwikkeling ervan.

Turbo en twee cilinders minder

Hoewel er in eerste instantie een atmosferische V8 in zou huizen, viel de keuze uiteindelijk op een geblazen V6. Te laat, helaas, om Audi en co het vuur aan de schenen te kunnen leggen. En dat is ook best ironisch aangezien de oorspronkelijke motor uit de Audi-rekken werd gehaald. De Lotus moest dus verstek laten in Le Mans, nadat hij ook al niet klaar was voor de start van het World Endurance Championship in april. De race in Spa liet de LP/01 dus ook aan zich voorbij gaan.

Texas

De 850kg wegende LP/01 werd overigens niet door Lotus zelf ontwikkeld. Enkel het chassis komt van de Engelse constructeur, de rest van de auto is van de hand van verschillende andere bedrijven. De racer hoopt in september, tijdens de 6-uurs race in het Texaanse Austin, voor het eerst resultaten neer te zetten.