Mercedes plaagt met LED's van nieuwe CLS

Door: AUTO55

De opgefriste Mercedes CLS en CLS Shooting Brake staan voor later dit jaar op de planning. Ze zullen aangeboden worden met zogeheten Multibeam LED-koplampen die na instructies van het eraan gekoppelde camerasysteem automatisch en zo precies mogelijk over het wegdek schijnen en ook met opkomende bochten rekening houden. Het systeem is namelijk aan de geïntegreerde GPS gekoppeld en houdt bijna vanzelfsprekend ook het verkeer in de gaten.

24 LED's

Elke koplamp beschikt over 24 afzonderlijk opererende LED's die 100 keer per seconde worden bijgesteld. Mercedes beweert dat tegenliggers er geen enkele hinder van ondervinden, ook niet wanneer er continu met grootlichten wordt gereden. Dat is overigens ook het geval in een Audi voorzien van Matrix-verlichting.