Is dit de nieuwe Porsche 911 GT3 RS?

De 911 GT3 en in het bijzonder de RS-versie staat als vanouds bekend als de meest op de zintuigen inspelende bolide uit de stal. Een sportauto waar de nodige vaardigheden voor vereist zijn. De GT3 was er al, de GT3 RS zit er nu aan te komen.

Met turbo?

In de regel wordt een GT3 door een atmosferische centrale opgezweept, maar er gaan geruchten de ronde dat Porsche voor de opkomende editie van de RS van turbotechnologie gebruik heeft gemaakt. Al blijft het bij geruchten uiteraard. De krachtbron zou zo'n 500pk sterk zijn.

Luchthappers

Opvallend aan het design - voorlopig enkel te zien als schaalmodel - is het rooster in de voorvleugel. Ook nieuw is het nog grotere rooster in het achterscherm. Op bijvoorbeeld de Turbo-modellen is dat natuurlijk wel een bekend detail. En uiteraard wordt de GT3 RS niet gespaard van een uit de kluiten gewassen achtervleugel. Om extra neerwaartse druk te creëren, maar ook een beetje als handelsmerk natuurlijk.