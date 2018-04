Jeep met ballen heet Wrangler Nighthawk

Door: AUTO55

Starwood Motors is voor Jeep wat Bowler voor Land Rover betekent. Een tuner dus, die voor z'n nieuwste creatie de Wrangler onder handen heeft genomen. De lijst van aanpassingen gaan we niet met je delen (die is veel te lang) maar we vertellen er wel bij dat dit beest op wielen door een 3.5l V6 met supercharger wordt aangedreven en zes versnellingen telt. Over het maximale vermogen en koppel wordt door de Amerikanen met geen woord gerept. En de prijs? $ 122.888, extra fantasietjes niet inbegrepen.