Dodge Viper weer een begrip

Door: AUTO55

Fiat Chrysler Automobiles heeft beslist om SRT, het merk waar de Viper momenteel onder valt, in Dodge onder te brengen. Met als resultaat dat de SRT Viper GTS-R (als eerste) voortaan als Dodge Viper SRT GTS-R door het leven gaat.

Fans wereldwijd klappen zich nu wellicht in de handen, of daar hoopt het concern toch op. De SRT Viper voor op straat slaat namelijk veel minder aan dan gedacht en dus komt de invoering van de oude familienaam als geroepen. Om nostalgische gevoelens op te wekken bijvoorbeeld, zoals GM ook deed door Stingray achter Corvette te plakken.

Striping

Twee voorbeelden van de Dodge Viper in racetrim worden op 27 juni aanstaande al op de racepiste verwacht, tijdens de Sahlen’s Six Hours of the Glen. Vanzelfsprekend zijn de bolides versierd met de gepaste stripings; een felle knipoog naar het oermodel van begin jaren '90. De naamswijziging valt ook min of meer samen met het 100-jarige bestaan van Dodge.