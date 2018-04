Hyundai Tucson voor zombiehaters

Door: AUTO55

In de VS zeggen ze gewoon Tucson tegen de Hyundai ix35. En die SUV van Zuid-Koreaanse makelij wordt er voortaan in een wel heel aparte uitvoering aangeboden. Geïnspireerd op de cult-stripreeks en tv-serie is dit de Tucson "The Walking Dead Edition".

Zombie Survival Kit

Een auto voor overlevers, zo wordt gesteld. En da's niet eens gelogen. Aan boord vind je namelijk een "Zombie Survival Kit" terug, met daarin allerlei zaken gaande van waterzakjes tot duct tape en zelfs tandpasta. Niet dat je daarmee effectief ondoden op een afstand zal kunnen houden, maar nadelig is zo'n kit zeker niet.

Enkel op benzine

De The Walking Dead Edition krijgt een 2.4-liter Theta II GDI-benzinemotor onder de kap die 182pk en 240Nm ontwikkelt. De centrale laat zich paren aan een automatische zesbak en - als optie - aan integraalaandrijving. Zwart is de enige mogelijke lakkleur, al laat Hyundai wel de keuze tussen verschillende stickers die het koetswerk sieren. Het zijn er vier (Hilltop, Kingdom, Saviors, Survivors) en ze hinten telkens naar de reeks. Voor liefhebbers van het genre.