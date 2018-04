Nieuwe Opel Corsa is er eind dit jaar, krijgt éénliter turbo

Door: AUTO55

Nog dit jaar brengt Opel de vernieuwde Corsa op de markt. Daarvan wordt gezegd dat hij ontwikkeld is op het bestaande model, maar zo ingrijpend is gewijzigd dat we eigenlijk kunnen spreken van een nieuwe generatie. Een straffe bewering vinden wij, zeker nadat we de reeks camouflagefoto's hebben bekeken.

Wat wel sowieso vaststaat, is dat Opel een gloednieuwe éénliter turbobenzinemotor in het model lepelt. Die draait op 3 cilinders en is maximaal 115pk sterk. Vanaf eind 2014 zal de vernieuwde Corsa de verkoop in gaan.