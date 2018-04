Oops - Audi UK verklapt details Audi RS6 Avant Plus

Door: BV

Dat Audi erover tobt om de RS-versies nog wat extra pit te geven, is al lang geen theorie meer, maar feit. Van de TT kregen we immers als een RS Plus achter de kiezen. En hij komt ook van de RS6 Avant. Daarover wordt al langere tijd gespeculeerd, maar zekerheid is er nu omdat Audi UK dat per ongeluk (eventjes) op z’n website zette.

600pk sterk

Er is tegen de RS6 Avant al niet zo heel veel meer in te brengen. Z’n geblazen 4-liter V8 wekt immers al 560pk op. Wil een sportwagen in het kielzog van zo veel geweld blijven, dan moet die al van goede huize zijn, ondanks het gewicht van de break. Maar er kan altijd nog een beetje bij. 40pk in dit geval, want de RS6 Avant Plus ziet de paardenmeter nu officieel doorstijgen naar 600. Dat zal heilzaam zijn voor de prestaties, maar niet half zo zeer als een gewichtsreductie. Daarover is overigens niet meer bekend dan geruchten die suggereren dat de RS6 Avant Plus een liposuctie onderging.

Nauwelijks gewijzigd uiterlijk

Als de RS6 Avant dan al op dieet ging, dan is dat het uiterlijk toch niet aan te zien. Op de gelekte beelden van nauwelijks uiterlijke wijzigingen te bespeuren. Maar officiële informatie laat nu niet lang meer op zich wachten.