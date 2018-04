Meer details nieuwe VW Passat net voor debuut

Door: BV

Binnen niet eens 24 uur is het zover - dan onthult VW de nieuwe generatie van de Passat. Die zal voor het eerst publiek te zien zijn op het Autosalon van Parijs dat in oktober wordt gehouden.

85kg lichter

Het grootste, maar niet meteen meest verrassende nieuws, is de afslankingskuur die de Passat onderging. De nieuwe generatie zet zo’n 85kg minder op de weegschaal dan de uittredende. Logisch, want als basis wordt wederom het MQB-platform gebruikt, wat kwatongen het recht geeft om te stellen dat de Passat technisch nagenoeg identiek wordt aan de VW Golf. De afmetingen worden evenwel duidelijk verschillend. De nieuweling zal 4,77m meten.

Diesels tot 240pk

Alle motoren in het vooronder van de Passat zullen voldoen aan de Euro 6 -emissienormen. En de keuze zal uitgebreid zijn. De in ons land nog steeds quasi onbestaande benzinerijder mag naar keuze een 1.4 TSI (125 of 150pk), een 1.8 TSI (180pk) of een 2.0 TSI (220 of 280pk) aanstippen.

Dieselrijders zullen de compacte 1.6 TDI met 120pk kunnen inschakelen of beroep doen op de overbekende 2.0 TDI die in versies met 150, 180 en zelfs 240pk leverbaar wordt.

En geen hybride? Toch wel. Op termijn komt er ook een stekkerhybride die een 9,9kWh batterij aan boord krijgt om tot 50km uitsluitend op elektromotor te kunnen werken.

Meer snufjes

Uiteraard heeft de Passat meer snufjes aan boord dan z’n voorganger. Naast de inmiddels evidente softwaregestuurde zaken (zoals noodremhulp, parkeerhulp, een automatisch rem bij een ongeluk) noteren we onder meer LED-koplampen (optioneel) en een geheel digitaal instrumentarium. Hoe dat werkt weten we al, want ook de nieuwe Audi TT krijgt het.