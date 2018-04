VW Beetle Dune komt echt

Door: BV

De VW Beetle Dune was begin dit jaar één van de sterren op het Autosalon van Detroit. De goud-gele Beetle zag z’n bodemvrijheid met 5cm opgekrikt worden en vulde z’n aangedikte wielkasten door de spoorbreedte ook met haast 3cm te doen zwellen. Technische aanpassingen die werden aangevuld met een hele hoop uiterlijke aardigheden die we hier in detail uit de doeken doen, maar waarvan bumpersierlijsten, velgen en een specifiek dashboard de voornaamste zijn.

Productie in 2015

De Beetle Dune zal, al dan niet met onder die naam, in productie gaan in de loop van 2015. Dat heeft de autobouwer zich laten ontvallen. Er echt de duinen mee opzoeken doe je beter niet, want net als op de concept, zullen de voorwielen instaan voor de aandrijving. Maar de sfeer opsnuiven zal natuurlijk wel kunnen. Er is zelfs sprake van een cabriovariant.