Smart toont silhouet nieuwe Fortwo, Forfour

Door: BV

Volgende week onthult Smart z’n compleet nieuwe productgeneratie. Een Fortwo en Forfour die beiden hun structuur delen met de nieuwe, achterwielaangedreven Renault Twingo, maar trouw blijven aan de Smart-filosofie en - vooral - look. Maar er verandert natuurlijk heel wat. De Mercedes-dochter laat al even in de kaarten kijken.

Korter, breder

De Fortwo zal in lengte nauwelijks afwijken van de huidige generatie, maar het model zal wel meer binnenruimte en stabiliteit bieden. En dat heeft dan weer vooral te maken met 10 extra centimeters die in de breedte worden toegevoegd.

De Forfour wordt eigenlijk net zo breed, maar moet uiteraard gevoelig meer wielbasis bieden dan het exemplaar met 2 zitjes. Toch blijft de totale lengte ervan ook erg compact. De Forfour wordt zo’n 25cm korter dan z’n voorganger die in wezen een variatie was op de Mitsubishi Colt van dat ogenblik.

Nieuwe stijl

Smart stelde de afgelopen jaren heel wat studiemodellen voor. Dat was natuurlijk niet alleen voor de sier of de aandacht - heel wat stijlkenmerken zullen terug te vinden zijn in de nieuwste generatie van het product. Smart bevestigt in elk geval al de komst van hexagonale stijlelementen voor interieur en koetswerk. En de totale vorm krijgt een meer uitgesproken neus, die wat meer rechtop staat (wellicht omwille van normen voor voetgangerveiligheid). Daardoor zijn beide Smartjes vanaf volgende week niet langer éénvolumers, maar hebben ze weerom een koets met twee volumes. De bijhorende teaservideo geeft wat toelichting.

De motoren

Ja, er is al wat van geweten, juist omdat we ook al de Twingo achter de kiezen hebben. Smart zal de keuze bieden tussen een 1,0l driecilinder benzinemotor met 70pk of een kleinere 0,9l die het dankzij een turbo tot 90pk schopt. Een elektrische versie komt er achteraan.