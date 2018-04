Opel onthult bijna compleet nieuwe Corsa

Door: BV

Opel introduceert vandaag een grondig vernieuwde Corsa. Zo grondig, dat Opel z’n B-segmenter een nieuw generatiecijfer opkleeft. Dit is vijf, met dank aan grondige aanpassingen aan de aandrijflijn, de motoren, ophanging en interieur. Wat het meest herkenbaar bleef is de buitenkant, en zelfs daaraan werd grondig gesleuteld. Nieuwe plooilijnen zijn te ontwaren bij de motorkap, kofferklep en deurpanelen en vanzelfsprekend zijn lichtunits en bumperschilden ook onder handen genomen. De Corsa neigt aan de buitenzijde zowel naar de Adam - waar de vorm van de lichtunits en voorbumper naar verwijzen - als naar de Astra die we menen te herkennen in de achterpartij.

De Adam drukt z’n stempel

Aan de binnenzijde is duidelijk dat Opels kleinste, de Adam, als inspiratiebron heeft gediend. Het grootste verschil tussen beide is de vorm van de centrale ventilatieroosters. Bij de Adam zijn ze rond, terwijl die bij de Corsa trapeziumvormig zijn. Dat oogt wat formeler en dat zet de Corsa toch een trede hoger op de ladder. Om diezelfde reden zijn de interieurmaterialen opgewaardeerd, voelen meer panelen zacht aan en is er gekozen voor minder speelse bekledingsstoffen. Ja, de Corsa groeit verder op.

Toegankelijke technologie

Opel springt doorgaans niet al te zuinig om met snufjes. We verwachtten ons bij deze grondige update dus ook aan een heuse inhaalslag en de Corsa stelt niet teleur. Het model is onder meer uit te rusten met Bi-Xenonverlichting, verkeersbordherkenning, dodehoekwaarschuwing, grootlichtassistent, parkeerhulp, achteruitrijcamera, een rijstrookassistent en het IntelliLink multimediasysteem met een 7” groot informatiedisplay,internettoegang, downloadbare apps en Applel Carplay.

Wat blijft: - de feitelijke ‘structuur’: het onderstel en de kern van het zelfdragende koetswerk - de afmetingen, al zorgen andere bumperschilden natuurlijk wel voor enkele millimeters verschil - een handvol ‘zware’ onderdelen in de ophanging, vooral achteraan Wat verandert: - het complete interieur - motoren en transmissies - alle ‘flexibele’ delen van de ophanging zoals rubbers, veren, dempers én het voorste subframe

- scharnierende koetswerkpanelen (deuren, motorkap, kofferklep) en natuurlijk lichtunits, bumpers en grille

Moderne motoren

De kaarten in het motorenprogramma zijn grondig geschud. Zowel de 1.2 met 85pk als de 100pk sterke 1.4 en 1.4 Turbo met 120pk moeten allemaal wijken voor de nieuwe 1.0 liter Ecotec-driecilinder. Deze tot ‘Corsa E’ gedoopte motorisering zal leverbaar zijn met 90 en 115 pk en belooft een CO2-uitstoot onder de 99 g/km te hebben. Het maximumkoppel van beide configuraties is om het even, namelijk 170Nm, dat al vanaf 1.800t/min ter beschikking van de kapitein is.

“ Opel wil de Corsa snediger maken zonder al te veel comfort buiten te trappen ”

Opel combineert de driepitter met een nieuwe handbak, goed voor zes versnellingen. Voor de liefhebbers prijkt er op de optielijst een automaat (die ook nieuw is) en een elektronisch aangestuurde handbank. Die laatste is enkel te combineren met de bekende, maar verfijnde 90 pk sterke 1.4 liter viercilinder-benzine.

Tot slot is er nog de 1.3 CDTI-diesel. Ook die is onder de loep genomen voor gunstigere verbruikscijfers, al houdt Opel die nog even achter de hand.

Het onderstel

Zoals gezegd - de structuur van de Corsa blijft dezelfde. Dat betekent dat de zelfdragende koetswerkschaal (met daarin de motorsteunen, scharnierpunten voor de verschillende koetswerkpanelen en bevestigingselementen voor motor, versnellingsbak en ophanging) wordt hergebruikt. Maar wat erin wordt gevezen is allemaal aangepast. De Corsa heeft recht op een nieuw subframe voor de voorophanging en de achteras kreeg een andere kalibratie. Idem dito voor de stuurinrichting en demping. Opel wil de Corsa snediger maken zonder al te veel comfort buiten te trappen.

City Mode

Nog zo’n snufje, dat met de komst van elektrische stuurbekrachtiging kinderspel is: alle Corsa zijn voortaan voorzien van een City-functie die het stuur extra licht maakt. Kwestie van ervoor te zorgen dat je bij het inparkeren elke vorm van transpiratie vermijdt. Een simpele druk op de knop zorgt voor de transformatie.