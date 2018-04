Audi A7 TDI Competition omwille van 25 jaar TDI

Door: BV

Bij Audi lijken ze de jongste tijd wel een monsterbestelling feestneuzen te hebben geplaatst. Enkele dagen geleden werd er nog met het glas geklonken voor de 6 miljoenste Audi Quattro en vandaag worden er kaarsen uitgeblazen op de verjaardagstaart van de TDI. 25 jaar geleden was de eerste motor met die naam een feit. Dan nog met 88pk en 195Nm. De krachtigste telg (een 6-liter V12) ontwikkelt vandaag 500pk en 1.000Nm, maar die zit niet onder de koets van deze jubileum-A7.

327pk en 650Nm is natuurlijk ook niet mis. Je kan je er in 5 tellen mee naar 100km/u reppen en wordt door een begrenzer bij 250km/u aan de teugels gehouden. Het vermogen is wat meer dan wat de 3-liter V6 in normale omstandigheden vrijgeeft. En je mag nog wat meer extra’s verwachten.

De TDI Competition is altijd een S-line, rolt op grotere wielen, heeft een extra sportieve stylingkit en ligt nog eens 20mm lager dan normaal. Aan de binnenkant is er dan weer leder en Alcantara.