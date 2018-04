Dit is de nieuwe Smart Fortwo en Forfour

Door: BV

Morgenavond is het zo ver - dan lees je op deze pagina’s alle details over de nieuwe Smart. De Fortwo én de Forfour, want je kan beiden voortaan veel meer dan ooit tevoren bekijken als varianten van eenzelfde model. Ze worden dan ook samen onthuld. Maar de eerste foto's, die zijn er nu al.

Bevestiging

De beelden bevestigen vooral wat we al wisten. De nieuwe Smart krijgt een meer geprononceerde neus, maar behoudt z’n kenmerkende stijlelementen. En het is nu ook duidelijk dat de binnenzijde niet revolutionair maar evolutionair benaderd werd. De simpele halfronde tellerplaat (met groter digitaal display) is gebleven. De ronde toerenteller en turbodrukmeter in het midden van het dashboard zijn niet present, maar de verluchtingsroosters wekken dezelfde sfeer op. De stoelen hebben geïntegreerde hoofdsteunen. En tenslotte is er ook een duidelijke verwijzing naar het moederhuis omdat ook deze Smart een tegen het dashboard geplaatst iPad-achtig informatiedisplay krijgt voor de bediening van de meer geavanceerde functies.