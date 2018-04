Nieuwe Mazda 2 stormt het web op

Door: BV

Mazda heeft z’n nieuwe 2 klaar. Dat blijkt uit deze eerste afbeeldingen die het web zijn opgestormd. Mazda’s kleinste zal in Japan nog steeds Demio heten.

Productieversie Hazumi Concept

Het definitieve uiterlijk blijft erg dicht in de buurt van dat van de Hazumi Concept Car. Dat was ook verwacht. Mazda heeft ons dat met de 3 en 6 reeds gewend gemaakt, en de stijl ligt ook geheel in lijn met die van z’n grotere broers.

Premium interieur

Dat het interieur een flinke inhaalbeweging maakt is duidelijk. De topversies zullen - dat leiden we af - voorzien van een interieur met twee tinten.

Motoren

Niet alle motorgegevens zijn al bekend. Zo blijft een 1,3l viercilinder nog erg zwijgzaam over z’n vermogen. In elk geval wordt die bijgestaan door een 1,5l met 75pk en 107pk. Een viercilinder diesel, ook al met 1,5l inhoud, zal 105pk en 250Nm ter beschikking van de bestuurder stellen.