Fiat 500L Vans houdt van de zee (en van schoenen)

Door: BV

Vans, dat is een bij surfers erg geliefd schoenenmerk en in die hoedanigheid sponsort het bedrijf de US Open of Surfing dat in Huntington Beach in California gehouden wordt. Fiat springt op de wagen door er een speciaal aangeklede 500 L voor te stellen, helemaal in de stijl van het merk.

Opvallende grille

Het meest opvallende kenmerk van de Fiat 500 L Vans Concept is zonder twijfel de grille. Fiat bedacht een exemplaar met vier grote cirkelvormige openingen en ging helemaal uit het dak door er ook nog eens LED-verlichting rond te bouwen. En het is niet dat het model een tekort had aan lichten - er zijn nog eens extra mistlampen voorzien. Daarnaast merken we aan de buitenzijde ook de specifieke kleurstelling met drie tinten, terwijl het dak is uitgevoerd in het dambordpatroon dat typisch is voor het bedrijf. En er is natuurlijk een bagagedrager die al te graag surfplanken vasthoudt.

Interieur

In het interieur komt het schoenenmerk nog sterker naar voren, al was het maar omdat Fiat de ganse dashboardsierlijst voorzag van stickers van het merk. De zetels zijn bekleed met stof, net als de schoenen en het wafelpatroon van de schoenzool zien we onder meer terug op de pedalen.

Geen wijzigingen aan motor

Aan de aandrijving heeft Fiat niets gedaan. Een 1.4l turbo met 160pk en een handgeschakelde zesbak. Meer hoef dat volgens de Italianen niet te zijn.