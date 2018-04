Volgende Hyundai i20 is al betrapt

Door: BV

Het lijkt erop dat Hyundai een ongecamoufleerd exemplaar van de volgende generatie i20 camouflageloos geparkeerd heeft op de verkeerde plaats. En dan gaan er binnen de kortste tijd foto’s van rond op internet natuurlijk.

Niet identiek aan Europese variant

De plaatjes zijn geschoten in India, en het dient van meet af aan gezegd dat de i20 die daar op de markt komt niet identiek is aan die in Europa. Maar beide modellen delen wel het gros van hun structuur en technische componenten. De volgende generatie i20 voor Europa zou dus van nagenoeg identiek tot behoorlijk verschillend kunnen zijn. Met lichtunits, grilles en bumpers alleen al kan een constructeur een wereld van verschil creëren. En het spreekt voor zich dat de Zuid-Koreaanse autobouwer niet staat te trappelen om daar zelf duidelijkheid over te verschaffen.

Nog even geduld

Lang zullen we niet meer moeten wachten op uitsluitsel. De nieuwe Hyundai i20 debuteert in oktober op het Autosalon van Parijs.