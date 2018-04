Nieuwe Hyundai i20 is getekend

Door: BV

Gisteren lieten we clandestien geschoten plaatjes zien van de nieuwe Hyundai i20. Die was zonder camouflage betrapt in India. Vandaag geeft de Europese tak de eerste schetsen vrij van het model. Dat beleeft z’n wereldpremière in oktober op het Autosalon van Parijs. Toeval? Wij denken van niet.

Meer karakter

Hoe veel de Indiase i20 verschilt van de Europese moet nog blijken, en deze schetsen geven daarover in geen geval uitsluitsel. Daarop worden proporties immers wel eens vaker ‘vertekend’. Hyundai belooft in elk geval een koetswerk met gewelfde flanken, originele achterlichten en een front waarin de koplampen met elkaar verbonden worden door een horizontale strook boven een zeshoekig radiatorrooster. Meer informatie krijgen we in de aanloop naar de première.