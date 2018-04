Bugatti eert oprichter Ettore met speciale Veyron

Door: BV

Het is zo goed als over en uit voor de Veyron. Bugatti werkt nog een handvol exemplaren af en dan zijn er exact 450 stuks van gebouwd. Drie stuks van deze ‘Les Légendes de Bugatti Etorre Edition’ sluiten een opmerkelijk hoofdstuk in de automobielgeschiedenis af.

Zes exclusieve Légendes de Bugatti.

Van de Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse zijn binnen de Les Légendes de Bugatti reeks zes versies op drie exemplaren gebouwd. Met de laatste eert het begin deze eeuw nieuw leven ingeblazen Bugatti – hoe kan het ook anders – oprichter Etorre Bugatti. Het doet dat door deze laatste Légend visueel ter inspireren op de 1932 Type 41 Royal met chassisnummer 41111. Waarom er specifiek voor deze auto van weleer is gekozen verklaart Bugatti niet, maar mogelijk heeft de unieke kleurstelling er mee te maken.

Ying & yang

In de geest van de Type 41 Royale is de Bugatti Veyron Ettore Edition voorzien van wat de makers de ‘ying-yang’-kleurensplit noemen. Het voorste deel van de auto is opgetrokken uit kaal aluminium dat op ambachtelijke wijze is gepolijst en vervolgens een speciale heldere coating heeft gekregen. Geen enkel ander merk heeft deze methode ooit toegepast op een productievoertuig. De koolstofvezel achterzijde, zijpanelen en A-stijlen zijn dan weer gehuld in een donkerblauwe gloed. In het interieur komt de kenmerkende blauwe tint vooral terug in de portieren, maar ook tussen de stoelen is het terug te zien, als achtergrond van de uit platina opgetrokken dansende olifant. De sculptuur is onder kenners wereldberoemd als het handelsmerk van Ettore’s broer Rembrandt, die beeldhouwer was en zelf ook recht had op een eigen ‘Legendes’.

Geen koopje

De Bugatti Veyron Les Légend Etorre Bugatti Edition kost € 2,35 miljoen per stuk, maar dan ben je er nog niet. Dit is namelijk de netto vraagprijs. Toch vermoeden we dat de uitvoering snel zal zijn uitverkocht, net zoals dat de overige vijf Legends afging. Hoe die er ook al weer uitzien, valt voor het eerst tegelijk te bewonderen tijdens de Pebble Beach Concours d’Elegance dat dit weekend plaatsvindt aan de Californische kust.