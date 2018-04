Lamborghini 5-95 Zagato is niet meer alleen

Door: BV

In mei toonde het Italiaanse stijlhuis Zagato de 5-95. Een Lamborghini die door z’n 5,2l V10 met 570pk en 540Nm z’n Gallardo-genen verraadt, maar wel in een geheel eigen koetswerk gehuld is. Om er één je eigendom te kunnen noemen moet je erg diep in de buidel tasten. Het exacte bedrag is echter onbekend. Zagato startte met één enkel exemplaar, maar het zal er maximaal vijf bouwen. Een Duitser heeft er al één in z’n garage staan, en nu is er een tweede exemplaar opgedoken.

Voor Dubai?

Eigenlijk is de nieuwe Lamborghini 5-95 Zagato identiek aan het eerste exemplaar. Op de knalgele kleur na. Het eerste exemplaar was in diep oranje gelakt. Deze felle creatie wordt wellicht verscheept naar het Midden-Oosten. Tenslotte herhalen we nog even dat de naam verwijst naar het 95-jarige bestaan van Zagato.