Meer over de nieuwe Hyundai i20

Met een totale lengte van 4,03m wordt de nieuwe i20 nauwelijks groter dan z’n in 2008 gelanceerde voorganger, maar hij rust wel op een compleet nieuwe bodemplaat die de wielen verder in de hoeken duwt. Voor- en achteras liggen nu 4,5cm verder uit elkaar, wat goed nieuws is voor de interieurruimte. En kijk: de beenruimte voor- en achter bedraagt nu net geen 1,9m en de koffer werd ook nog eens een stuk groter. Achter de klep past nu 320 liter.

Verfijnd uiterlijk

Dat is natuurlijk wat de constructeur er zelf van vindt, maar je ziet dat er inspanningen verricht zijn om de i20 erg hedendaags en gesofisticeerd te laten ogen. Onder meer door vooraan op de neus een zeshoekig met chroom omrand radiatorrooster te parkeren, door de flank te voorzien van een extra plooilijn en door trendy details toe te voegen. Vooral de keuze van een zwarte C-stijl valt op. Die moet de indruk wekken dat het dak zweeft.

Voor de interieurbekleding claimt het merk gebruik te maken van "de meest kwalitatieve materialen die je in het betreffende segment zult tegenkomen". Vooral duurzame TPO (voor Thermal Plastic Olefin) wordt aangehaald.

De motoren

Bij z'n lancering zal de nieuwe i20 in vier verschillende motorversies worden aangeboden. Wat de diesels betreft is er de keuze tussen een 75pk sterke 1,1l en een 1,4l met 90pk (beide gekoppeld aan een manuele zesbak), terwijl de benzines over 1,25l (75 of 84pk, met manuele vijfbak) of over 1,4l slagkracht beschikken. De 1.4 is goed voor 100pk en laat zich desgewenst paren aan een handgeschakelde zesbak of een automaat met vier verzetten.

Wanneer te koop?

De voorstelling staat voor begin oktober op de planning, op het Autosalon van Parijs. In december staat hij bij de dealer. En wat met de coupé? Daarvan werd onlangs pas een eerste schets vrijgegeven.