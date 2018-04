Gloednieuw onderstel voor Volvo XC90

Door: AUTO55

De nieuwe XC90 wordt het eerste model uit de Volvo-stal dat het SPA-platform (Scalable Product Architecture) als ruggengraat gebruiken zal. Dat houdt onder meer in dat het totaalgewicht lager ligt dan dat van de uittredende en inmiddels maar liefst 12 jaar oude SUV en dat het gewicht beter over de assen verdeeld wordt. Zowat 90 procent van de onderdelen werd nog niet eerder gebruikt. Volvo claimt ook veelvuldig gebruik te hebben gemaakt van supersterk boronstaal. De productie van de nieuwe XC90 start begin volgend jaar vanuit de Torslanda fabriek in Gothenburg.