Toyota FT-1 Vision GT is virtuele racer

Door: BV

In januari stelde Toyota de FT-1 voor. En zelfs die was niet echt. Hij werd bedacht door de Californische designstudio van het bedrijf maar alleen virtueel uitgewerkt voor GranTurismo 6 op Sony’s playstation. En nu is daarvan een nieuwe versie, die GT heet.

Alleen voor circuitgebruik

De GT is een circuit-afgeleide van de FT1 en we hebben het nogal moeilijk met die term, gezien hij alleen downloadbaar is. Maar goed, je zal het merken aan de grotere vleugel, extra koelsleuven, een voorsplitter en een ronduit gigantische achtersplitter.

Ook in het grijs

Van de originele FT-1 stellen de Japanners tegelijk een versie voor met een meer klassevolle koetswerkkleur: donkergrijs. En in het interieur wordt nu gebruik gemaakt van compleet gesimuleerd bruin zadelleder. Het zal dan wel…