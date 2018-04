Deze Bugatti Veyron kost (momenteel) maar € 190.500

Door: AUTO55

Een Bugatti Veyron uit 2008 met net geen 32.000 kilometer achter de rug op de kop tikken voor een - relatief - prikje? Het lijkt te kunnen als je hoort dat het (momenteel) hoogste bod voor het exemplaar op de foto's omgerekend zo'n € 190.500 bedraagt. Tegenover de kostprijs van een nagelnieuw exemplaar (reken toch zeker 1 miljoen euro) is dat klein bier.

De Veyron in kwestie is weliswaar niet meer in topconditie, om het zacht uit te drukken. De auto raakte in april van dit jaar beschadigd op de Oostenrijkse autosnelweg tijdens een rit tussen Seebenstein en Grimmenstein in de richting van Graz. De bestuurder (die er niets aan overhield) verloor de controle en de Veyron kwam via een ontmoeting met een vangrail zo'n 40m lager pas tot stilstand. Ongeveer anderhalf uur was nodig om de auto te verplaatsen. AXA Zwitserland, dat de wagen verkoopt, raamt het kostenplaatje voor de herstellingen op meer dan € 600.000. Morgen voormiddag loopt de veiling ten einde.

