Nieuwe Lexus NX 300h kent prijs en uitstoot

Door: BV

Begin oktober arriveert de gewaagd gelijnde Lexus NX in de Belgische showrooms. Wie zichzelf in het segment van de middelgrote SUV wil laten opmerken hoeft alvast niet wakker te liggen van de motorkeuze. Er is er maar één. Dat is een 2,5l viercilinder benzinemotor die bijstand krijgt van een elektromotor. De hybride-combinatie levert je ook met een automaat met continue variabele transmissie op (een planetair tandwielstelsel en geen systeem met riemen, zoals bij Toyota gebruikelijk is).

Voor- of vierwielaandrijving

Dat is een keuze die je nog wél moet maken. En het tweede kost eigenlijk maar € 1.000 meer dan het eerste, al zit er op de basisprijs wat meer verschil omdat Toyota’s luxemerk extra inspanningen doet om een instapper tegen een scherpe prijs in de catalogus te zetten. Dat is € 41.990. De meeste opties zitten vervat in pakketten die sportief zijn (€ 5.000) of juist erg luxueus (€ 8.250). De duurste telg uit het aanbod wordt de Lexus NX 300h Privilege voor € 50.250.

Uitstoot

Lexus levert het gros van z’n modellen uit aan kleine bedrijven, de beoefenaars van vrije beroepen en zelfstandigen. Categorieën die zich gedwongen zien rekening te houden met de uitstoot. Die bedraagt nooit minder dan 116g/CO2/km en nimmer meer dan 123g.