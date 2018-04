Tweedehandse Bugatti Veyron verkocht voor € 210.184

Door: AUTO55

Twee dagen geleden berichtten we over een opvallende veiling van een blauw-zwarte Bugatti Veyron die al betere tijden heeft gekend. Op het moment van dat schrijven bedroeg het hoogste bod omgerekend zo'n € 190.500. Maar inmiddels is de verkoop afgerond en mag er zich dus iemand de nieuwe eigenaar van de (zwaar op te lappen) supersportwagen noemen. Hoeveel de man of vrouw in kwestie ervoor heeft neergeteld? De ronde som van 254.000 Zwitserse Franken, wat neerkomt op net geen 210.184 euro.

Wat voorafging...

De Veyron in kwestie raakte in april van dit jaar beschadigd op de Oostenrijkse autosnelweg tijdens een rit tussen Seebenstein en Grimmenstein in de richting van Graz. De bestuurder (die er niets aan overhield) verloor de controle en de bolide kwam via een ontmoeting met een vangrail zo'n 40m lager pas tot stilstand. Ongeveer anderhalf uur was nodig om de auto te verplaatsen. AXA Zwitserland, dat de wagen te koop stelde via een veilingsite, raamt het kostenplaatje voor de herstellingen tussen € 600.000 en € 700.000.